إيران..توجيه تهم للمحامية ستوده

وجهت السلطات الإيرانية اتهامات تتعلق بأمن الدولة للمحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده التي أوقفت مؤخرا في طهران، بحسب ما أفاد زوجها رضا خندان السبت.

وأوضح خندان لوكالة "إسنا" الطلابية إن ستوده (55 عاما) نفت الاتهامات لكنها لا تزال في جناح النساء في سجن إيفين سيء الصيت بعدما رفضت دفع كفالة قيمتها 95 ألف دولار.

وقال "اتهمت زوجتي بالتآمر والمشاركة في تجمع والدعاية ضد منظومة" الحكم في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف "تعتبر زوجتي أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها ومختلقة والكفالة المطلوبة غير متناسبة" مع التهم.

واعتقلت سوتوده من منزلها في طهران منذ 13 حزيران/يونيو.

ونددت كل من وزارة الخارجية الأميركية ومنظمة العفو الدولية بتوقيفها وطالبتا بالإفراج الفوري عنها.

وقضت سوتوده ثلاث سنوات في السجن بين العام 2010 و2013 إثر تهم تتعلق بـ "سلوكها المناهض للأمن القومي" ونشرها "دعاية مناهضة للنظام" فيما لا تزال ممنوعة من تولي الدفاع عن قضايا سياسية أو مغادرة إيران حتى العام 2022.