'مارتن لوثر كينغ إيران'.. اعتقال الناشط بخشي

أوقفت السلطات الإيرانية ناشطا عماليا للمرة الثانية، على ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الإثنين، بعدما نفى المدعي العام الأسبوع الماضي أن يكون تعرض للتعذيب أثناء احتجازه نهاية العام المنصرم.

وقال المدعي العام في دزفول بمحافظة خوزتسان منصور محمدي إن الناشط إسماعيل بخشي "اعتقل الليلة الماضية بالتعاون بين قوات الأمن وتلك التي تنفذ القانون"، على ما ذكر موقع وكالة "ميزان أونلاين" للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وكان بخشي أحد منظمي احتجاجات، قد استمرت أسابيع في مصنع "هافت تابيه" للسكر بسبب عدم دفع رواتب للعمال واتهام المالكين الجدد للمصنع بالقيام بنشاط إجرامي.

وأذاع التلفزيون الرسمي تقريرا جاء فيه أن بخشي وناشطا آخر يدعى سيبيده غليان لديهما اتصالات مع نشطاء في أوروبا "يسعون إلى إسقاط الدولة". وكان الناشطان قد أيدا إضراب عمال المصنع المذكور.

وتضمن التقرير مقطع فيديو لبخشي وغليان يجلسان خلف طاولات أمام ستائر زرقاء وحمراء، مقدمين تفاصيل عن أنشطتهما مع نشطاء في دول أوروبية. ولم يعرف تاريخ ومكان تصوير هذا المقطع.

وأوقف بخشي وغليان نهاية العام الفائت أثناء الإضراب قبل إطلاق سراحهما. وأوقف غليان الأحد مجددا، بحسب ما ذكرت وكالة ميزان. فيما قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن بخشي حاول الفرار من البلاد.

وبعد إطلاق سراحه عقب التوقيف أول مرة، كتب بخشي على صفحته على إنستغرام مطلع هذا الشهر أنه تعرض للتعذيب على أيدي عناصر وزارة الاستخبارات خلال احتجازه لمدة 25 يوما في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران أواخر العام الماضي.

وقال إن الوزارة تتجسس عليه وعلى أسرته. ولاحقا تم إلغاء حسابه على إنستغرام. وقد أثارت مزاعمه جدلا كبيرا في البلاد. وشكل البرلمان الإيراني لجنة للتحقيق في هذه المزاعم.

لكن المدعي العام الإيراني نفى الاثنين الفائت أن يكون بخشي تعرض للتعذيب في السجن عقب إضرابات في مصنع السكر، مضيفا أن "الأنباء عن تعرض عامل في مصنع هافت تابيه للسكر للتعذيب هو محض كذب، ولم يحدث أي أذى أو تعذيب".

وأوضح منتظري أن أجهزة في الدولة وجهت تهما ضد بخشي بتهمة التشهير بأجهزة الاستخبارات والأمن والقضاء الإيرانية.

مغردون: إنه مارتن لوثر كينغ إيران

نشطاء إيرانيون دشنوا وسما بالفارسية على "#اسماعیل_بخشی_ربوده_شد" والذي يعني اسماعيل بخشي اختطف.

هذه المغردة تربط بخشي بمارتن لوثر كينغ الذي تحتفل الولايات المتحدة بيومه في 21 من كانون الثاني/يناير هذا العام، وتقول "شجاعته أمام الظلم، شجاعته التي تصرخ لتسمع، شجاعته التي فكر في الآخرين، الشجاع هو الحب في وجه الكراهية..#سپیده_قلیان #اسماعیل_بخشی#مارتین_لوتر_کینگ".