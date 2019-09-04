الخارجية الأميركية: ندعم لاعب الجودو الإيراني المهدد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغس إن الولايات المتحدة تدعم اللاعب الإيراني الذي هدده النظام إن لم ينسحب من أمام نظيره الإسرائيلي.

ونشرت أورتيغس تغريدة قالت فيها "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الاتحاد الدولي للجودو مع اللاعب الإيراني الشجاع سعيد مولاي، الذي هدده النظام الإيراني إن لم ينسحب من أمام منافسه الإسرائيلي".

وكان مولاي قد صرح إنه يخشى العودة لبلاده بعد أن خالف أوامر الحكومة بالانسحاب من بطولة العالم في طوكيو لتجنب مواجهة محتملة لخصم إسرائيلي.

وكان مولاي حامل لقب بطولة العالم، سيواجه اللاعب الإسرائيلي ساغي موكي في المباراة النهائية.

وذكر الاتحاد الدولي للجودو أن سعيد مولاي تلقى أمرا من نائب وزير الرياضة الإيراني دافار زاني بالانسحاب من البطولة.

وأضافت المتحدثة الأميركية في تغريدتها "إن المشاركة في الألعاب الرياضية يجب ألا يترتب عليها خوف من انتقام المجرمين الجبناء. #أدعم_مولاي #ISupportMollaei".

وكان الاتحاد قد كشف عن أن مولاي تلقى بعد ذلك مكالمة من رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية رضا صالحي أميري، الذي أخبره بأن عناصر من أجهزة الأمن موجودون في منزل والديه.