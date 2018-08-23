حفر ضخمة في إيران.. ليست نتيجة نيازك

حفرة عجيبة اكتشفها سكان قرية بمحافظة همدان الإيرانية منذ أيام، فيما ظن بعض الإيرانيين خطأ أنها نتيجة نيزك.

وبلغت مساحة الحفرة المكتشفة مؤخرا في قرية "كبودراهنغ"، نحو ألف كيلومتر مربع، ويصل قطرها إلى 60 مترا وعمقها إلى 40 مترا.

وتقدر وسائل الإعلام الإيرانية عدد هذه الحفر في محافظة همدان في السنوات الأخيرة بـ 25 حفرة، فيما تستحوذ قرية "كبودراهنغ" على تسع منها.

يقول رئيس هيئة البيئة بمقاطعة "كبودراهنغ" لوكالة "مهر" الإيرانية، إن الحفرة الجديدة تقع أمام محطة الطاقة الشمسية "شهيد مفتح" والتي تم تشغيلها مؤخرا.

وأشار مسؤولون بمحافظة همدان إلى احتمالية تشكل حفر جديدة أخرى مستقبلا، موضحين خطورة هذه الظاهرة على المنطقة وسكانها.

وتنشأ هذه الحفر نتيجة الانزلاقات الأرضية والتي يعود سببها حسب مسؤولين إلى الإفراط في استخراج المياه الجوفية، بالإضافة إلى زيادة حفر الآبار القانونية وغير القانونية عن الحد المسموح به.

وأوضح منوشهر أميري، عضو لجنة التحقيق بهيئة البيئة بهمدان أن الحفر في قرية "كبودراهنغ" قد تشكلت نتيحة تغلغل مواد كيماوية ساخنة وغازية إلى المياه الجوفية أدت إلى تآكل الصخور.

وكان خبراء أشاروا إلى أن هذه الحفر تعني موتا أبديا للتربة، أي أنها لن تعود صالحة للاستخدام.