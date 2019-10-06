إيران: الصين تنسحب من صفقة بخمسة مليارات دولار

كشف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الأحد، أن شركة النفط الحكومية الصينية انسحبت من صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار لتطوير حقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر، كانت قد انسحبت منه أيضا شركة توتال الفرنسية في وقت سابق.

وقال زنغنه في تصريحات صحفية نقلها موقع تابع لوزارة النفط الإيرانية، إن إيران ستعيد بمفردها تطوير حصتها من حقل بارس الجنوبي النفطي.

ولم يقدم الوزير الإيراني أي سبب لانسحاب الصين، كما لم يتحدث المسؤولون الصينيون عن أسبابهم حتى الآن.

وكانت الصفقة في جنوب بارس قد تمت بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران في عام 2015 مع القوى العالمية.

وانسحبت شركة توتال من الصفقة بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات عقب انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من النفط الخام أكثر من 80 في المئة.

وردا على ذلك، قلصت إيران التزاماتها بموجب اتفاق 2015 الذي قبلت طهران بمقتضاه كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

وأكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الأحد، أن طهران ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها بموجب الاتفاق إذا لم تف الأطراف الأوروبية بتعهدها بحماية اقتصاد إيران من العقوبات الأميركية.