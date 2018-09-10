فشل جديد لصواريخ إيران

خاص بـ "موقع الحرة" / كريم مجدي

مرة أخرة، يخرج الإعلام الإيراني ليتباهى بقدرات الدولة الصاروخية رغم إخفاقها في عمليات سابقة.

وأكد حرس الثورة الإسلامية في إيران الأحد أطلاق سبعة صواريخ على مقر حركة معارضة كردية إيرانية في العراق.

الهجوم الذي استهدف مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح.

وبينما تفتخر وسائل الإعلام الإيرانية بقدراتها الصاروخية التي أصابت الحزب الكردي (الصغير الحجم نسبيا)، فإن تقريرا لموقع Iran Wire شكك في إصابة الصواريخ لأهدافها.

"صاروخ واحد فقط"

وبحسب Iran Wire، فقد تم إطلاق نحو سبعة صواريخ من قاعدة "المهدي" بمدينة أرومية، و10 أخرى من قاعدة "سيد الشهدا" بمدينة آذرشهر، إلا أن نسبة نجاح العملية تعدت نسبة الـ10 بالمئة بقليل، أي أصاب صاروخان فقط من أصل 17 الأهداف على أحسن الأحوال.

وبرغم أن بعض الصواريخ التي أطلقت من طراز " فاتح۱۱۰" والتي يصفها الحرس الثوري بـ"الدقيقة"، فإن الصور التي التقطها الإعلام الكردي تظهر تظهر إصابة صاروخ واحد فقط للسياج المحيط بالقاعدة، لكن نظرا للقوة التفجيرية العالية للصاروخ فقد أدى إلى خسائر وتلفيات عالية.

وبحسب ما نشره إعلام الحرس الثوري، فإن الطائرات المسيرة أظهرت تفجيرين فقط داخل القاعدة الكردية، إلا أن التفجير الثاني يرجح أنه كان جراء انفجار ذخيرة بسبب الموجة الانفجارية العالية للصاروخ الأول، علما أن القاعدة الكردية بنيت داخل مقر سابق للجيش البعثي العراقي.

سلاح صيني

ويضع Iran Wire احتمالا آخر، وهو لجوء الحرس الثوري إلى استخدام سلاح آخر بالتزامن مع صواريخ "فاتح۱۱۰"، لعدم ثقته في قدرة "فاتح۱۱۰" على إصابة الأهداف.

وبحسب المقاطع التي نشرها الحرس الثوري، فإن الصواريخ التي أطلقت من قاعدة أرومية وأصابت هدفها يبدو أنها ليست من طراز "فاتح۱۱۰" بل هي صواريخ أطلقت من سلاح آخر يستطيع إطلاق صواريخ متعددة في وقت واحد.

ويرجح تقرير Iran Wire، أن السلاح الذي يستطيع إطلاق صواريخ متعددة من مسافة تبعد 300 كيلومتر عن الهدف، هو قاذفة "ويشي" الصينية والتي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني، وفي عام 2014 استطاعت إسرائيل احتجاز شحنة مهربة من هذه الصواريخ كانت متجهة إلى إيران.

وفي العام الماضي، عرضت وسائل الإعلام الإيرانية عملية إطلاق ستة صواريخ من طراز "ذو الفقار" على أهداف لتنظيم داعش في سورية، وسط احتفاء محلي كبير.

وبينما ادعت وكالة فارس الإيرانية إصابة الصواريخ لأهدافها وقتل ما يقارب 360 إرهابيا، فإن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن عسكريين قولهم أن الصواريخ لم تصل حتى إلى العمق السوري وسقطت على المناطق الحدودية.

وقد شوهدت بقايا هذه الصواريخ على المدن المقاربة للحدود السورية العراقية مثل دير الزور.