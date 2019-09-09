بعدما كشفت عنه إسرائيل.. نتانياهو يتهم إيران بتدمير موقع نووي "سري"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين، إن إيران قد دمرت موقعا لتصنيع أسلحة نووية بعدما كشفته إسرائيل.

وكشف نتانياهو أن إيران أجرت اختبارات لتصنيع أسلحة نووية، قبل تدمير هذا الموقع.

وقال نتانياهو: "الموقع يقع بالقرب من مدينة آباده الإيرانية (جنوب طهران) وأن إيران دمرته في يوليو الماضي بعد أن أدركت أن إسرائيل اكتشفته".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي خلال مؤتمر صحافي، أن إيران تقوم حاليا بأكبر خرق لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية.

وتوعد نتانياهو قائلا: "سنواصل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية في كل مكان وزمان".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بلاده تعكف حاليا على كشف أماكن سرية أخرى لتطوير أسلحة نووية في إيران.

وكشف دبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.

وأضاف الدبلوماسيان أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم وطلبت من إيران تقديم تفسير، لكن طهران لم تفعل ذلك، مما قد يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران، بحسب وكالة رويترز.