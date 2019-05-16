النووي الإيراني.. الخطوة التالية

يوما تلو الآخر، يتعرض الاتفاق النووي الإيراني لهزات قوية، تجعل من استمراره أمرا مشكوكا فيه، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وأمهلت طهران كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، وإلا فإنها ستعلن تعليق التزامها ببنود في الاتفاق النووي، لكن هذه الدول رفضت التنفيذ.

وقد أبلغ مسؤول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) الأربعاء، بأن إيران تحللت رسميا من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

ماذا يقول الاتفاق النووي؟

عقدت إيران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين، بعد مفاوضات طويلة في العاصمة النمساوية فينا، حيث تم الاتفاق على الحد من تخصيب إيران لليورانيوم تحت مراقبة مفتشي الأمم المتحدة، مقابل رفع العقوبات.

وبموجب الاتفاق، فإن إيران أعادت تشكيل مفاعل المياه الثقيلة حتى لا يمكنها إنتاج البلوتونيوم، كما وافقت على تحويل موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم، المحفور في سفح جبل، إلى مركز أبحاث. وتشغل إيران مفاعلا لإجراء البحوث عمره 50 عاما في طهران.