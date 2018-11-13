إيران تجلد أصحاب 'عين القطة' و'أذن الحمار'

فرضت السلطات القضائية الإيرانية عقوبة الحبس شهرين و74 جلدة، لمن يجري عمليات تجميل من نوع "عين القطة" و"أذن الحمار".

وكان رئيس جمعية القانون الطبي الإيراني، أعلن أن أنواعا من عمليات التجميل تنتشر في البلاد وتشهد إقبالا في الآونة الأخيرة، مثل تغيير لون العين وشكل الأذن، والتي تعتبر "غير مجازة شرعا".

وقال المتحدث باسم اللجنة القضائية بمجلس الشورى الإيراني حسين نوروزي في حواره مع وكالة "إيكانا" إن المذاهب الإسلامية ترفض في الأساس تغيير خلقة الإنسان، مضيفا أن مثل هذه العمليات التي تجرى جسم الإنسان تسبب انحراف المجتمع، وهي ممنوعة".

وأشار نوروزي إلى أن من يريد إجراء عملية تجميل، عليه مراجعة المحاكم حتى "يتأكد من عدم تعارض العملية مع القانون الإيراني".