إيران.. مزيد من الاعتقالات بحق ناشطين

قالت جماعات حقوق إنسان إيرانية إن السلطات احتجزت ناشطين مدنيين في إقليم كردستان شمال غرب البلاد في الأيام الأخيرة، أحدهما عضو في نقابة المعلمين والآخر خبير في شؤون البيئة.

ونقلت أربع جماعات حقوقية إيرانية عن مصادر قولها إن الأمن الإيراني اعتقل الخميس مختار أسدي وهو أحد أعضاء نقابة المعلمين في كردستان في منطقة سانانداج أثناء توجهه لمنزله.

وأضافت المصادر أن أسدي احتجز من دون أمر اعتقال واقتيد إلى مكان مجهول، بعد ساعات من قيام عشرات المعلمين بتنظيم تظاهرة سلمية أمام مبنى إدارة سانانداج التعليمية طالبوا خلالها بتحسين ظروف عملهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها أسدي، فقد تم اعتقاله عدة مرات من قبل فيما يتعلق بتأييده لحقوق المعلمين، وتم الإفراج عنه من آخر احتجاز في تموز/يوليو الماضي بعد قضاء عام في سجن إيفين في طهران بتهمة نشر الدعاية المناهضة للحكومة.

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كما اعتقلت السلطات الإيرانية ناشطا بيئيا يدعى سيروان قرباني وهو أيضا عضو في المجلس المركزي لحزب الوحدة الوطني الكردستاني.

ونقلت جماعات حقوقية إيرانية عن مصادر قولها إن الضباط الذين داهموا منزل قورباني وضعوا كيسا على رأسه واستولوا على بعض ممتلكاته الشخصية وصادروا الهاتف المحمول لشقيقته سميرة التي أغمي عليها وأخذت الى المستشفى.

وتتواصل في إيران محاكمة ثمانية ناشطين بيئيين مرموقين بتهم تتعلق بالتجسس و"التآمر على الأمن القومي" و"الإفساد في الأرض" وهي إحدى أخطر التهم في إيران، ويواجه المتهم بها عقوبة الإعدام.

وتطالب منظمات حقوقية عالمية بإطلاق سراح الناشطين الثمانية فورا ومن غير شروط وإجراء تحقيق بمزاعم تعذيبهم وسوء معاملتهم.