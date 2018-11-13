إيران مهددة بالغياب عن كأس آسيا

دعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء إلى المحافظة على استقلالية الاتحاد الإيراني من أجل تفادي أي عقوبات، وذلك قبل شهرين على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان على موقعه الرسمي إن سياسته تؤكد على عدم التساهل على الإطلاق مع أي تدخل خارجي في عمل الاتحادات الوطنية.

AFC statement on IR Iran!https://t.co/T5hUWSleBi — AFC (@theafcdotcom) November 13, 2018

وأضاف أن الاتحاد الآسيوي يتابع المستجدات التي يواجهها الاتحاد الإيراني، بخصوص إعلان البرلمان الإيراني قانونا يعتبر فيه اتحاد كرة القدم مؤسسة عامة غير حكومية ويمنع عمل الأشخاص المتقاعدين فيه.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الاتحادات الوطنية الأعضاء يجب أن تقوم بأداء عملها من دون تدخل أي أطراف خارجية سواء من الحكومة أو البرلمان.

ويمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكومات من التدخل في شؤون الاتحاد المحلية ويعاقبها بالإيقاف في حال التدخل.

ووقعت إيران في المجموعة الرابعة في كأس آسيا المقرر أن تنطلق في كانون الثاني/يناير المقبل في الإمارات إلى جانب منتخبات العراق وفيتنام واليمن.