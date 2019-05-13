إيران.. ميليشيات تهاجم تظاهرة ضد الححاب الإلزامي

تظاهروا في أروقة جامعتهم احتجاجا على فرض الحجاب بالقوة، فواجهوا عصا الأمن.

مجموعة من الشباب المحتجين تجمعوا الاثنين بالقرب من كلية الفنون الجميلة في جامعة طهران، فاشتبكوا مع عناصر ميليشيات وعناصر تابعة للقوات الحكومية ترتدي ملابس مدنية.

تمكنت عناصر الميليشيات ومن بينها ميليشيا الباسيج من تفريق المتظاهرين أمام كلية الفنون الكلية.

ولم يكتفوا بذلك، فقد لاحقوا أيضا المتظاهرين في مبنى قاعة المحاضرات الرئيسية في الجامعة.

مقطع فيديو يظهر اعتداء عناصر بملابس مدنية على طلاب:

المحتجون كانوا يتظاهرون ضد ما أطلق عليه حملة "الحجاب والعفة" التي أطلقتها بعض المجموعات التي تريد فرض الحجاب بالقوة داخل الجامعة، وللتأكيد على حريتهم في اختيار الزي الذي يرتدونه.

بعض المحتجين هتفوا ضد ارتفاع معدل البطالة وضد إساءة معاملة المرأة.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن الضغط على الطالبات تضاعف داخل الجامعة مع دخول شهر رمضان وارتفاع حرارة الطقس.

وعادة ما تسعى هذه المجموعات إلى فرض زي إسلامي متشدد بالقوة عندما يتزامن حلول رمضان والصيف معا.