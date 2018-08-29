إيران.. نازنين في المستشفى بعد إصابتها بـ'انهيار'

قال زوج البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغاري-راتكليف المسجونة في إيران إنها أصيبت بانهيار ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان قد حكم على الناشطة البريطانية (39 عاما) بالسجن خمس سنوات في 2016 بعد إدانتها بالمشاركة في تظاهرات ضد النظام في 2009.

وأفرجت عنها السلطات لمدة ثلاثة أيام بدءا من الخميس الماضي لزيارة عائلتها، ثم عادت إلى سجن إيوين الأحد لإكمال فترة العقوبة.

وقال زوجها ريتشارد راتكليف إن نازنين انهارت في السجن. وذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أنها أصيبت بالإغماء بعد أن ودعت ابنتها البالغة أربعة أعوام وعادت للسجن مرة أخرى الأحد.

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وقال زوجها إن الأمر يبدو كأنه "أعراض جسدية لخيبة أمل ساحقة أصيبت بها منذ عودتها إلى السجن".

واعتقلت زاغاري-راتكليف التي كانت تعمل في الفرع الخيري لمؤسسة تومسون رويترز، في مطار طهران في نيسان/أبريل 2016، فيما كانت تستعد للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها غابرييلا بعد زيارة قامت بها لعائلتها في الجمهورية الإسلامية.

ووجهت السلطات لهذه الناشطة تهمة محاولة قلب النظام، وأودعتها السجن.