رسالة تربك مطار تبريز الإيراني

اخترقت مجموعة قراصنة الخميس شاشات مطار تبريز الإيراني اعتراضا على سياسات نظام علي خامنئي.

ونشر القراصنة رسالة على شاشات المطار معارضة لسياسات النظام الإيراني المبددة لثروات الشعب، وأعربوا عن تأييدهم للإضرابات التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الماضية.

المجموعة التي تدعى "تابانديغان"، ادعت سابقا مسؤوليتها عن اختراق شاشات مطار مشهد الإيراني في 24 آيار/مايو الماضي.

وجاء في الرسالة التي ظهرت على شاشات المطار، "منذ أسبوعين، استطعنا السيطرة على نظام الحاسب الآلي في مطار مشهد، دعما للاحتجاجات".

وأضافوا "عارضنا سابقا سياسات النظام وممارسات الحرس الثوري التي بددت مقدرات وأرواح الشعب الإيراني، واليوم ندعم إضراب سائقي الشاحنات والتجار".

وتساءلت المجموعة، "إلى متى سيتجاهل النظام مطالب الشعب الإيراني وإصلاح الوضع الاقتصادي".

وأردفت المجموعة في رسالتها بالقول: "لن يستطيعوا إسكاتنا، وسنستمر على هذا المنوال، أما إذا أردتم مساندتنا، فقوموا بمشاركة الرسالة".