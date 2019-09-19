إيران: واشنطن تصدر تأشيرتي دخول لروحاني وظريف

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرتي دخول للرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف تسمح لهما بالتوجه إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وأكد المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي، لوكالة رويترز، صدور تأشيرتي الدخول.

ويأتي الإعلان وسط مزيد من التوتر مع إيران، وبعد أيام على هجوم استخدمت فيه صواريخ وطائرات مسيرة، ضد أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية.

وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الضربات، لكن الولايات المتحدة قالت إن الهجمات انطلقت من إيران. ونفت طهران نفت من جانبها، أي دور لها في الاعتداءات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء مباشر، لكنه صرح الثلاثاء بأنه يفضل ألا يلتقي روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب ردا على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان من الممكن أن يلتقي روحاني في نيويورك، "أنا لا أستبعد شيئا أبدا، لكني أفضل أن لا ألتقيه".