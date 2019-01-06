مناورات إيرانية روسية في بحر قزوين

نقلت وكالة مهر للأنباء عن الأميرال حسين خانزادي قائد القوات البحرية الإيرانية الأحد قوله إن إيران وروسيا تستعدان لإجراء مناورات بحرية مشتركة في بحر قزوين تشمل مناورات للإنقاذ ومواجهة القرصنة.

ونقلت الوكالة عن خانزادي قوله "يجري الإعداد لمناورات حربية للإنقاذ ومواجهة القرصنة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية وسيتم تنفيذها في المستقبل القريب".

وأجرت إيران وروسيا عددا من المناورات البحرية في بحر قزوين بما في ذلك في عامي 2015 و2017.

وإيران وروسيا تربطهما علاقات وثيقة بما في ذلك الدور الذي يلعبانه في سوريا حيث تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.

وكرر خانزادي معارضة إيران للوجود العسكري من أي دولة من خارج المنطقة في بحر قزوين ونقلت وكالة مهر عنه قوله "كل الدول على بحر قزوين لديها نفس التوجه".

وكانت روسيا قد قالت العام الماضي إنها ملتزمة تماما بتعميق العلاقات مع إيران رغم القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية وإعادة فرض عقوبات على إيران.