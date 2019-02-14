إيرباص تعلن وقف إنتاج طائرات A380

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز في بيان الخميس وقف إنتاج طائرات A380 وتوقف تسليمها في 2021، وذلك بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات العملاقة.

وقال إيندرز في بيانه "نتيجة هذا القرار هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافيا لمواصلة إنتاج طائرات A380"، موضحا أن هذا الأمر "يؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021".

وكانت طيران الإمارات طلبت بدلا من طائرات A380، شراء 40 طائرة من طراز "A330neo" و30 من طراز A350. ولم تذكر إيرباص قيمة طلبية الشراء التي تشكل تعويضا.

وأوضحت المجموعة أنها "ستبدأ نقاشات مع شركائها التجاريين في الأسابيع المقبلة بشأن ما بين ثلاثة آلاف و3500 وظيفة يمكن أن تتأثر بهذا القرار في السنوات الثلاث المقبلة".

لكنها أكدت أن "تزايد وتيرة (إنتاج طائرات) A320" والطلبية الجديد للإمارات للطائرات الكبيرة ستؤمن إمكانيات عديدة لتحرك داخل المجموعة".

وكان هذا القرار متوقعا إذ أن مصير طائرة A380 كان مرتبطا العام الماضي بطلبية شركة الإمارات شراء 36 طائرة إضافية من هذا النوع، ما "يؤمن رؤية للسنوات الـ10 المقبلة على الأقل"، كما قال إيندرز حينذاك.

لكن إيرباص لم تخف أن البرنامج سيتوقف في غياب طلبية الشراء هذه.