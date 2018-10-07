إيطاليا تتعهد بإغلاق المطارات أمام اللاجئين

تعهد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الأحد بإغلاق مطارات بلاده إذا أصرت ألمانيا على تنفيذ مخططها بإعادة العشرات من طالبي اللجوء إلى إيطاليا.

وقال سالفيني عبر "تويتر": "سوف نغلق المطارات مثلما أغلقنا الموانئ".

ومنذ أصبح سالفيني وزيرا للداخلية في حزيران/يونيو، منعت الحكومة الإيطالية سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها جماعات إنسانية من الرسو في الموانئ الإيطالية.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية ذكرت أن برلين تخطط لنقل عدد من المهاجرين على متن رحلات جوية من ألمانيا إلى إيطاليا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي مراجعة طلبات اللجوء في البلد التي وصل إليها طالبو اللجوء أولا، والتي غالبا ما تكون إيطاليا بسبب موقعها.

ولم يؤكد مسؤولو إيطاليا أو ألمانيا التخطيط لمثل تلك الرحلات.