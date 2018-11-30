إيطاليا تستدعي السفير المصري

جاء في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير إنزو موافيرو استدعى السفير المصري الجمعة وحث القاهرة على احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وجاء في البيان "عبر الوزير موافيرو عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق"، وأضاف أن هناك "عدم ارتياح شديدا" في روما فيما يتصل بتطور القضية.

وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أوردت الخميس أن النيابة الإيطالية تستعد لإضافة سبعة من عناصر الاستخبارات المصرية إلى لائحة المشبته بهم في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأشارت الوكالة إلى أن إضافة هؤلاء الأشخاص مرتبط بتحليل تسجيلات الهاتف التي أظهرت أن الباحث الإيطالي كان يخضع للمراقبة على الأقل حتى 25 كانون الثاني/يناير 2016.

وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو الخميس إن البرلمان سيقطع العلاقات مع نظيره المصري حتى يحدث تقدم في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأصدرت كتل برلمانية إيطالية بيانا قالت فيه إنها تدعم مبادرة فيكو.