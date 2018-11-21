إيطاليا توقف وترحل مصريين 'مؤيدين ومهتمين' بداعش

قالت الشرطة الإيطالية الأربعاء إنها ألقت القبض على شاب مصري بتهمة الإرهاب الدولي وتأييد تنظيم داعش.

وأوضح بيان للشرطة أن المصري الذي يبلغ من العمر 22 عاما والذي يعيش في إيطاليا بشكل غير شرعي هو "مهاجم منفرد، مستعد للقتال".

وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي إنه كان يخطط لشن هجمات في إيطاليا لحساب داعش.

وأمرت السلطات أيضا بترحيل مصريين آخرين شملهما التحقيق أظهرا اهتماما بدعاية التنظيم المتشدد، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وجاء اعتقال الشاب المصري بعد تحقيق استمر عاما توصلت الشرطة خلاله إلى عضو في مجموعة تراسل على تطبيق واتساب يقيم في مكان بين بلدة تيرامو في جنوب إيطاليا ومدينة ميلانو في شمالها.

وأوضح سالفيني عبر "تويتر" أن "المتطرفين الذين ينشرون الكراهية باسم الدين ويهددون أمن الإيطاليين لا بد من طردهم بلا تردد".

ووعد حزب الرابطة اليميني الذي ينتمي إليه سالفيني والذي شكل حكومة ائتلافية مع حركة "خمس نجوم" بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.