تعتزم إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض، القيام بزيارة إلى إفريقيا للترويج لمبادرة نسائية عالمية تقودها.

وستزور ابنة الرئيس دونالد ترامب إثيوبيا وساحل العاج على مدار أربعة أيام هذا الشهر.

ويقول البيت الأبيض إن جدول أعمالها يتضمن قمة التمكين الاقتصادي للمرأة في ساحل العاج، بالإضافة إلى زيارات ميدانية ولقاءات مع الزعماء السياسيين والمديرين التنفيذيين ورائدات الأعمال في كلا البلدين.

يشاركها في الزيارة مارك غرين، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ستكون هذه هي أول زيارة لها للمنطقة منذ أن أطلق البيت الأبيض مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة في شباط/فبراير.

وقالت إيفانكا في تصريح لأسوشيتد برس إنها "متحمسة للسفر إلى إفريقيا" للمضي قدماً بهذه المبادرة.