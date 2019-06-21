إيقاف مسؤول بريطاني بعد طرده متظاهرة

انتشر مقطع فيديو لمارك فيلد، مسؤول بريطاني رفيع المستوى، وهو يمسك متظاهرة ليطردها خارج اجتماع رسمي للحكومة البريطانية مع جهات مالية في لندن، مساء الخميس.

وتعرض فيلد، الذي يتولى منصب وزير للشؤون الخارجية، لانتقاد شديد، إذ أصدرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي قرارا بإيقافه من منصبه في وزارة الخارجية، وحول نفسه لمساءلة وتحقيق رسميين من مجلس الوزراء والحز ب المحافظ.

وقدم فيلد اعتذاره لإمساك المرأة من رقبتها، واصفا الحادثة بـ "ردة فعل غريزية"، قائلا: "لم يكن هنالك قوات أمنية حولنا، ولجزء من الثانية شعرت بالقلق الشديد أنها قد تكون مسلحة"، وفقا لما ذكره في مقابلة بقناة "ITV".

وأضاف: "أشعر بالندم الشديد لما حصل، وأقدم عذري العميق للسيدة التي أمسكت بها، لكن في تلك اللحظة شعرت بالحاجة لاتخاذ قرار لإنهاء شعور من حولي بالتهديد منها".

لكن هنالك من انتقد شعوره بالتهديد قائلا إن المظاهرة كانت سلمية، وأن المرأة كانت ستسير خلف فيلد وليس نحوه، لكن هذا المذيع صاحب التغريدة ذكر أنه لم يكن موجودا هنالك إلا أنه يرى أن طريقة التعامل مع الأمر كانت "شديدة"

المتظاهرة كانت واحدة من مجموعة من الناشطات البيئيات، من منظمة Green Peace UK، اللواتي اقتحمن الاجتماع لمطالبة الحكومة باتخاذ قرارات لمواجهة التغير المناخي، وقاطعن خطاب وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الذي واصل خطابه بعد طردهن قائلاً إن "ما يدعو للمفارقة بالطبع، هو أن هذه الحكومة تقود العالم بالالتزام باقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية".