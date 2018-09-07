'تسلا'.. خسائر واستقالات بعد شريط الماريوانا

لم تكد تمر ساعات عقب انتشار مقطع مصور لمؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك وهو يدخن الماريوانا، حتى استقال اثنان من أبرز مدراء تسلا وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 9 في المئة.

وأثار ماسك عاصفة من التغريدات الجمعة على تويتر بعد ظهوره في مقطع فيديو على حساب الإذاعي الكوميدي الشهير جو روغان بموقع "يوتيوب" وهو يدخن لفافة تحوي مخدر الماريوانا، بالإضافة إلى احتسائه الويسكي.

لم يكن ظهور ماسك بالماريوانا فقط وراء انخفاض قيمة أسهم الشركة، بل أسهمت في ذلك أيضا استقالة اثنين من المديرين التنفيذيين لتسلا، الأول هو مدير الحسابات دايف مورتون، والثاني مدير الموارد البشرية غابي توليدانو.

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وكان اليوم الجمعة هو آخر يوم أيضا لنائبة رئيس الشركة، ساره أوبراين، التي قررت مغادرة تسلا مسبقا.

وقد أثارت تصرفات ماسك مؤخرا انتقادات كثيرين، خاصة بعدما كتب على تويتر أنه ينوي تحويل تسلا إلى شركة خاصة، إلا أنه ألغى الخطة عقب أسبوعين.

وفي حزيران/يوليو الماضي، اشتبك ماسك مع مستكشف كهوف بريطاني ساهم في إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند، إذ نعت ماسك الرجل بـ "مغتصب الأطفال".

