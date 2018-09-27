إيلون ماسك يرفض اتهامات بالتضليل

رفض المدير التنفيذي لشركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية إيلون ماسك الخميس اتهامات بتضليل المستثمرين وجهتها له لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة في وقت سابق.

وقال ماسك في بيان إن " هذا الإجراء غير المبرر من اللجنة يشعرني بالحزن العميق وخيبة الأمل".

وأضاف ماسك أن الإجراءات التي يتخذها "تتسم دائما بالشفافية وخدمة الحقيقة والمستثمرين".

واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة ماسك بالغش، وقالت إنه ضلل المستثمرين بعد أن صرح عبر تغريدات له في آب/أغسطس الماضي بأنه سيحولها لشركة خاصة.

وكان ماسك قد ذكر في تغريدة له يوم السابع من آب/أغسطس الماضي أنه بحث أمر تحويلها إلى شركة خاصة وقام "بتأمين" التمويل لخصخصتها بسعر 420 دولارا للسهم، ما أدى إلى ارتفاع سعر سهم الشركة.

وتسبب ذلك الإعلان في رفع دعاوى قانونية من مستثمرين ضد ماسك، وفي فتح تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات حول مدى دقة بيانه.

وبعد حوالي أسبوعين من هذا الإعلان، أعلن ماسك تراجعه عن الخطط السابقة.

وقالت اللجنة الخميس إن تصريحات ماسك على تويتر كانت "خاطئة ومضللة" وإنه لم يناقش هذه الخطط أبدا.