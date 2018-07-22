'إيموجي'.. أبجدية القرن الـ21؟

سبقت الكتابة التصويرية الأبجدية..

كانت الصورة تستخدم للتعبير عما يجول في خاطر الإنسان، وفي سرد القصص.. كما هو الحال في الكتابة الهيروغليفية.

وبعد ذلك ساد الحرف آلاف السنين..

والآن، عاد الإنسان إلى الكتابة بالصورة.. في عصر الرسوم التعبيرية "إيموجي".

على فيسبوك ماسنجر لوحده، يتبادل المستخدمون خمسة مليارات إيموجي يوميا بحسب تقديرات رسمية.

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أيموجي.. أصل الحكاية

دخلت كلمة "إيموجي"/ "emoji" القاموس عام 2015، حين تم اختيارها كـ"كلمة العام".

يعرفها قاموس إكسفورد بأنها "صورة رقمية أو أيقونة صغيرة تستخدم للتعبير عن فكرة أو شعور".

لكن إيموجي بدأت في 1999. كان الياباني شيجتاكا كوريتا الأب الروحي لما اعتبره البعض لغة جديدة. طور كوريتا رموزا خاصة لوجوه ضاحكة يمكن إرسالها في رسالة الـ i-mode في ذلك الوقت.

نيكولاس لوفراني، وهو هو صاحب العلامة التجارية في أكثر من 100 بلد لـ"سمايلي" أو ما يعرف بالوجوه الضاحكة، كان له تأثير كبير على ظهور إيموجي، إذ وضع في 1997 كتابا للرموز القياسية لتبادل المعلومات، والتي بدأ فيها باختبار الوجوه المبتسمة المتحركة، ووضعها على الويب لأول مرة في 1998.

الصورة تعبر أكثر من الكلمة أحيانا

مديرة قسم تصميم إيموجي في غوغل جينفير دانييل تقول في مدونة "الطريقة التي نتواصل بها تعتبر انعكاسا للفترة التي نعيشها. اللغات كان موجودة منذ أكثر 80 ألف عام، لكنها تطورت من الكلام، إلى الكتابة، والآن لدينا إيموجي".

وأضافت "بعض التعبيرات تلائمها الصورة أكثر من الكتابة أحيانا، إذ تستطيع الرسوم التعبير عما تريده بقالب ساخر".

وتشير إلى أن ملاءمة تصميم إيموجي للجميع ليس مهمة سهلة، خاصة أنها تطرح لعموم المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

"إيموجي" يجتاح سوشيال ميديا

وتظهر أرقام صادرة عن فيسبوك أن أكثر من 60 مليون إيموجي يتم تداولها يوميا على فيسبوك، فيما يتم إرسال خمسة مليارات إيموجي يوميا عبر ماسنجر، بحسب ما كشفت مدونة "أيموجي بيديا".

ويعتبر إيموجي الوجه الدامع من الضحك الأكثر نشرا على فيسبوك، فيما يبقى رمز قلب الحب الأكثر تداولا في الرسائل الخاصة عبر مسنجر.