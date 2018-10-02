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تكنولوجيا

70 إيموجي جديد من آبل

رسوم تعبيرية جديدة من آبل

أعلنت أبل أنها ستطرح 70 رسما تعبيريا "إيموجي" جديدا في تحديث نظام التشغيل الجديد (iOS 12.1).

إيموجي جديدة من أبل
إيموجي جديدة من أبل

وستضم الرسوم التعبيرية شخصيات جديدة، ورسوما لحيوانات وألعاب رياضية وبعض الأطعمة.

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إيموجي جديدة من أبل
إيموجي جديدة من أبل

وتمت إضافة صور لحيوان اللاما والراكون، والذبابة، كما شملت الصور الجديدة بوصلة وخبز البيغل.

إيموجي جديدة من أبل
إيموجي جديدة من أبل

وكانت آبل قد أضافت رسوما تعبيرية أخرى في اليوم العالمي للإيموجي في تموز/يوليو.

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وما زال نظام التشغيل iOS 12.1 في مرحلته التجربية، ومن المتوقع أن يتم إصداره رسميا أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

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