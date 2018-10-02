70 إيموجي جديد من آبل

أعلنت أبل أنها ستطرح 70 رسما تعبيريا "إيموجي" جديدا في تحديث نظام التشغيل الجديد (iOS 12.1).

وستضم الرسوم التعبيرية شخصيات جديدة، ورسوما لحيوانات وألعاب رياضية وبعض الأطعمة.

وتمت إضافة صور لحيوان اللاما والراكون، والذبابة، كما شملت الصور الجديدة بوصلة وخبز البيغل.

وكانت آبل قد أضافت رسوما تعبيرية أخرى في اليوم العالمي للإيموجي في تموز/يوليو.

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وما زال نظام التشغيل iOS 12.1 في مرحلته التجربية، ومن المتوقع أن يتم إصداره رسميا أواخر تشرين الأول/أكتوبر.