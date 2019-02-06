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تكنولوجيا

إيموجي لذوي الاحتياجات الخاصة

إيموجي جديدة

وافق تحالف "يونيكسيرتيوم" على طرح رسوم تعبيرية "إيموجي" بعضها مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة الثلاثاء.

وتقدمت آبل بمقترحات للتحالف المسؤول عن تبني "الإيموجي" وطرحه في إصدارات 2019، تضم رسوما مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يوجد رسم لشخص يجلس على مقعد متحرك كهربائي، وأخرى تعرض قدما صناعية.

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وهناك رسوم سماعة للذين يعانون ضعف السمع، وأخرى لامرأة ضريرة تحمل عصى لتعرف طريقها.

ومن بين الرسوم الأخرى التي وافق عليها الاتحاد، "إيموجي" خاص هو عبارة عن نقطة دم حمراء كبيرة للتعبير عن الدورة الشهرية للمرأة.

إيموجي جديدة
إيموجي جديدة

ومن بين الإيموجي الأخرى المختلفة، سيتم إضافة القندس ومكعب ثلج يذوب وقطعة وافل.

وبحسب قائمة "يونيكسيرتيوم" يوجد أكثر من 1700 إيموجي رئيسي تضم رسوما متعددة.

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