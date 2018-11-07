ابتكار جديد قد يحدث ثورة في عالم الكلاب العسكرية

ابتكر مدرب الكلاب الفرنسي توما شوب نظام رؤية جديدا خاصا بهذه الحيوانات أطلق عليه اسم "K9 Vision System"، وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن من شأنه أن "يهز عالم تربية الكلاب".

وقالت الوزارة عبر "تويتر" إن نظام الرؤية عرض خلال البطولة الوطنية للكلب العسكري التي نظمت الشهر الماضي في إطار معرض مخصص لآخر الابتكارات وأحدث التقنيات المتعلقة بتربية الكلاب في فرنسا.

ونظام "K9 Vision System" الذي وصفه الجيش الفرنسي بأنه كان نجم الملتقى، يتألف من خوذة توضع على رأس الكلب مجهزة بكاميرا ذات زاوية عريضة ونظام صوتي، تمكن المدرب من متابعة ما يشاهده الكلب وتوجيهه عن بعد خلال التدريبات.

وتحتوي الخوذة أيضا على كاميرا للرؤية الخلفية وكاشفات ضوئية يمكن تشغيلها عن بعد أيضا.

وقال الجيش إن النظام من شأنه أن يحول الكلب إلى مصدر لجمع المعلومات.