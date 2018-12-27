ابنة رفسنجاني: النظام الإيراني ينهار

قالت الناشطة الإيرانية فائزة رفسنجاني إن النظام في بلادها ينهار واصفة حكومة الرئيس حسن روحاني بـ"الفاشلة".

وأوضحت نجلة رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الأسبق هاشم رفسنجاني أن "نظام الجمهورية الإسلامية منهار من حيث المحتوى والمضمون، وأن عدم حدوث الانهيار الكامل للنظام، يعود لوجود قلق لدى الشعب الإيراني بشأن من سيأتي بعد هذا النظام ورموزه".

وأضافت في حوار مع صحيفة "مستقل" الإيرانية نشر الخميس، أن من المرجح جدا حدوث الانهيار والسقوط التام للنظام، لأن أسسه غير صحيحة، وأنه مستمر بشكل رئيسي من خلال التخويف والمشاكل التي يخلقها.

وحول الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، قالت رفسنجاني إنها ليست متأكدة من المشاركة، متسائلة "ما قيمة الانتخابات إذا ما اختار المواطنون شخصا تكون قراراته بعد الانتخاب مختلفة؟"

يشار إلى أن فائزة رفسنجاني هي برلمانية سابقة محسوبة على التيار الإصلاحي في إيران، وقد تحولت مؤخرا إلى واحدة من أبرز الأصوات المعارضة في الداخل.

وفي لقاء سابق انتقدت رفسنجاني، نظام "ولاية الفقيه"، معتبرة أنه "شوّه" صورة الإسلام.