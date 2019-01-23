كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن شعار جديد في حملته الداعية لبناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وشعار ترامب الجديد هو !BUILD A WALL & CRIME WILL FALL، أي "ابنوا جدارا، تشهد الجريمة انحدارا".

وكتب ترامب على تويتر قائلا "ابنوا جدارا، وسوف تنخفض الجريمة، هذه هي الشارة الدعائية الجديدة للحزب الجمهوري لعامين آخرين حتى ينتهي بناء الجدار (قيد الإنشاء الآن)، استخدموه وصلوا".

ولم تمر دقيقتان، إلا وقد نشر ترامب تغريدة أخرى يردد فيها الشعار ذاته "ابنوا الجدار، وستنخفض الجريمة".

وكان مؤيدو الرئيس الأميركي يرددون شعار "ابنوا الجدار" خلال المسيرات الداعمة لمشروع ترامب الذي يستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية وبالتالي خفض معدلات الجريمة.