"ابني نُقل للعناية الفائقة".. أم تحذر من تقبيل الأطفال

واقعة جديدة حدثت في ولاية نيوجيرزي تذكر بالأمراض التي يمكن أن تحدث للأطفال نتيجة الاحتكاك بهم، نظرا لضعف مناعتهم في هذه المرحلة العمرية.

أريانا ديغريغوريو، وهي أم لأربعة أطفال، نشرت مؤخرا صورة لابنها أنطونيو على موقع فيسبوك وهو يرقد في سرير المستشفى بعد إصابته بما يسمى "الفيروس المخلوي التنفسي" (RSV).

كان الرضيع حين تم تشخيص إصابته في وقت سابق هذا العام بعمر ثمانية أشهر، قد أصيب بالأنفلونزا، ثم تطورت الأمر إلى تعرضه لصعوبات في التنفس، قبل أن يتم وضعه في وحدة العناية الفائقة بالمركز الطبي في جامعة جيرزي شور.

الفيروس المخلوي التنفسي هو عدوى تصيب الرئتين ومسار التنفس وتحدث خصوصا خلال موسم الأنفلونزا من ديسمبر إلى مارس.

وتقول "مايو كلينيك" إن أعراضه تشبه نزلات البرد، لكن يمكن أن يتسبب في عدوى حادة لدى بعض الفئات من الناس، خاصة الرضع وكبار السن أو أي شخص يعاني من الضعف الشديد لجهاز المناعة.

الدكتورة سمية بوتاني قالت لبرنامج "صباح الخير أميركا" إن الإصابة معدية وتحدث للأطفال بسبب تعرضهم لـ "قطرات الجهاز التنفسي" التي تأتي من سعال شخص ما أو العطس، سواء كانت تلك القطرات تدخل مباشرة في فم الطفل أو عينيه أو أنفه أو أن يلامس الطفل الأسطح المصابة مثل الطاولات أو أسرة الأطفال أو الألعاب التي تحتوي على تلك القطيرات عليها".

الأم رجحت إصابته بالعدوى من حضانة كان بها قبل شهرين من الواقعة، فقد أصيب بالأنفلونزا هناك خلال تواجده قبل نقله للمستشفى واكتشاف العدوى.

الأم اليت شعرت بالخوف الشديد على حياة ابنها، نشرت على حسابها في فيسبوك صورة لطفلها وشرحت المحنة التي تعرضت لها لتذكير الآخرين بالابتعاد عن الأطفال عندما يكونون مرضى، حتى لا يصيبونهم بعدوى كتلك التي تعرض لها وليدها:

كتبت في المنشور : " ابتعدوا بأنفاسكم بعيدا عن وجه الطفل ويديه وقدميه. لا تكون السبب وراء إدخال الطفل إلى المستشفى (أو موته)".