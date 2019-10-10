موقف محرج لمراسلة أميركية على الهواء

بينما كانت مراسلة قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية كورتني كيوب تتحدث على الهواء عن الحملة العسكرية التركية في سوريا، قاطعها ابنها محاولا التحدث معها.

وحاول الطفل مناداة أمه، ثم شدها من يدها للفت انتباهها، فيما كانت كيوب تحاول الخروج من الموقف المحرج.

لكن المراسلة استسلمت وقاطعت النشرة مخاطبة المشاهدين بالقول: " اعذروني، ابني هنا."

وتمكن المخرج من إنهاء الموقف الطارئ عبر التغطية على المشهد بخريطة سوريا التي توضح موقع العملية العسكرية التركية.

ونشرت شبكة "إم إس إن بي سي" الفيديو على تويتر، وعلقت عليه بالقول: "بعض الأحيان تحدث أخبار عاجلة أثناء تغطيتنا للأخبار العاجلة."