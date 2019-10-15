قطر تستضيف "خليجي 24" بخمسة منتخبات

أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الثلاثاء، أن قطر ستستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج التي تقام الشهر المقبل بمشاركة خمسة منتخبات.

وتستضيف الدوحة في 23 أكتوبر قرعة البطولة التي ستقام بين 27 نوفمبر والتاسع من ديسمبر.

وفي حين لم يحدد بيان الاتحاد الخليجي الثلاثاء المنتخبات المشاركة، يرجح أن تغيب عن البطولة السعودية والإمارات والبحرين، على خلفية الأزمة الدبلوماسية المتواصلة منذ يونيو 2017، حين قطعت الرياض وأبوظبي والمنامة إضافة إلى القاهرة، علاقاتها مع الدوحة متهمة الأخيرة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، وهو ما تنفيه قطر.

وكانت الدول الثلاث قد قررت عدم المشاركة في "خليجي 23" بين نهاية عام 2017 ومطلع 2018، نظرا لأن إقامتها كانت مقررة في قطر. لكن البطولة نقلت إلى الكويت قبل أيام من موعدها، كبادرة من الاتحاد الخليجي بعدما رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الإيقاف الذي كان مفروضا على الكويت، ما دفع المنتخبات الثلاثة إلى خوض المنافسات.

وفي حال عدم مشاركة السعودية والإمارات والبحرين، يرجح أن تكون المنتخبات الخمسة في نسخة 2019، هي نفسها التي شاركت في نسخة 2017، أي قطر والكويت والعراق واليمن وسلطنة عمان.

وتوجت عمان بلقب النسخة الأخيرة على حساب الإمارات بركلات الترجيح.

وفي بيانه الثلاثاء، أشار الاتحاد الخليجي إلى أن مباريات البطولة ستقام على ستاد خليفة الدولي في قطر، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022، والذي استضاف مؤخرا بطولة العالم لألعاب القوى.

ونقل البيان عن رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة ونائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم سعود المهندي قوله "تمثل استضافة قطر لبطولة كأس الخليج العربي، الحدث الكروي الخليجي الأبرز على مستوى المنتخبات الوطنية، فرصة لاختبار إمكاناتنا وخبراتنا في تنظيم الأحداث الرياضية في إطار تحضيراتنا لتنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2019 في ديسمبر المقبل، وبطولة كأس العالم 2022".