اتصال هاتفي بين ترامب وأردوغان

قال البيت الأبيض في بيان الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا خطط تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400.

وأوضح البيان أن الرئيسين بحثا في اتصال هاتفي "التقدم في المفاوضات بشأن المخاوف الأمنية في شمال سوريا".

وكانت الرئاسة التركية قالت إن إردوغان اقترح تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث شراء أنقرة المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية.

وتقول واشنطن إن المنظومة الدفاعية يمكن أن تعرض للخطر مقاتلات إف 35 أميركية الصنع، ومن جانبها قالت أنقرة إن مجموعة العمل يمكن أن تقيم تأثير المنظومة على تلك الطائرات.