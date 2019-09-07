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اتفاق أميركي تركي على إنشاء منطقة آمنة في سوريا
07 سبتمبر، 2019
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اتفاق أميركي تركي على إنشاء منطقة آمنة في سوريا
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