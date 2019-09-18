اتفاق أميركي-سعودي على "محاسبة" النظام الإيراني على "سلوكه العدواني المتهور"

بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة الأربعاء، هجمات إيران الأخيرة على المنشآت النفطية في السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن الوزير بومبيو وولي العهد السعودي اتفقا على وصف الهجوم ضد منشأتي أرامكو بـ "غير المقبول وغير المسبوق"، وأنه لم يشكل "تهديدا للأمن القومي السعودي فحسب، بل أيضا لحياة جميع المواطنين الأميركيين الذي يعيشون ويعملون في المملكة، فضلا عن إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام".

وناقش الجانبان أيضا الحاجة إلى توحيد الجهود الدولية واتفقا على أن النظام الإيراني "يجب أن يحاسب على سلوكه العدواني المستمر والمتهور والمهدِّد"، بحسب البيان.

وتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى جدة، الأربعاء، للقاء مسؤولين سعوديين لبحث الهجوم على أرامكو، في زيارة تستمر حتى الخميس.

وتعرضّت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية لهجوم غير مسبوق، تسبب بخفض الإنتاج السعودي.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران، مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنّهم نفّذوه بطائرات من دون طيار، لكن مسؤولا أميركيا أفاد بأن واشنطن مقتنعة بأن العملية انطلقت من إيران.