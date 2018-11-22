اتفاق أوروبي-بريطاني لما بعد بريكست

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس أن فريقي التفاوض من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا إلى اتفاق حول علاقتهما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست) بشكل مشروع "إعلان سياسي" ينبغي المصادقة عليه خلال قمة الأحد.

وهذا النص الذي سيرفق بمعاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد "يحدد أسس شراكة واعدة وموسعة ومعمقة ومرنة" في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والدفاع والأمن بحسب النص الواقع في 26 صفحة.

وأفاد الاتفاق المؤقت بأن الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019، يمكن أن تمدد حتى نهاية 2022.

وهذه الفترة الانتقالية يفترض أن تتيح التحضير لمرحلة ما بعد بريكست وخصوصا العلاقة المستقبلية الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا والدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي.