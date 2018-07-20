النظام السوري سيسيطر على مناطق المعارضة بالقنيطرة

أسفر اتفاق جديد بين روسيا وفصائل المعارضة السورية جنوب البلاد عن تسليم الأخيرة لمناطق سيطرتها في محافظة القنيطرة إلى الجيش السوري، ومغادرة رافضي التسوية إلى الشمال، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وأفاد الإعلام الرسمي السوري بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس نص على عودة الجيش السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011، عام اندلاع النزاع.

وقال التلفزيون الرسمي إن 10 حافلات دخلت قرية أم باطنة في محافظة القنيطرة مساء الخميس لإجلاء مسلحين إلى مناطق سيطرة المعارضة في شمال البلاد.

ومن شأن ذلك إنهاء عملية عسكرية في المنطقة التي تتسم بحساسية بالغة لقربها من إسرائيل.

وتسيطر الفصائل المعارضة منذ سنوات على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة، الذي يتضمن القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الاتفاق نص على تسليم الفصائل لسلاحها الثقيل والمتوسط، على أن تدخل شرطة مدنية سورية إلى مناطق تواجد الفصائل في المنطقة العازلة.

ويستثني الاتفاق هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) التي تتواجد في تلال عند الحدود الإدارية بين القنيطرة ومحافظة درعا المحاذية.

وكانت القوات النظامية بدأت الأحد هجوما على مواقع سيطرة المعارضة في القنيطرة بعد أن استعادت أكثر من 90 في المئة من محافظة درعا.