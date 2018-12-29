اتفاق روسي تركي حول سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وأنقرة اتفقتا السبت على تنسيق العمليات البرية في سوريا عقب قرار واشنطن سحب قواتها من هذا البلد.

وقال لافروف بعد محادثات أجراها مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن الكيفية التي سيواصل من خلالها الممثلون العسكريون لروسيا وتركيا تنسيق خطواتهم على الأرض في ظل ظروف جديدة وفي إطار رؤية تتمثل باجتثاث التهديدات الإرهابية في سوريا".

وأجرى وزراء الخارجية والدفاع الروس والأتراك اجتماعا في موسكو لمناقشة الوضع في سوريا في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأميركية للانسحاب من البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن جاويش أوغلو قوله بعد الاجتماع إن "تركيا وروسيا لهما هدف مشترك يتمثل في تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية".

ونقلت الوكالة عنه قوله إن "تركيا ستستمر في العمل عن كثب مع إيران وروسيا بشأن سوريا وقضايا المنطقة".

وتأتي المحادثات فيما أعلنت أنقرة اعتزامها شن عملية عسكرية ضد الميليشيا الكردية الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة التي تسيطر على ثلث البلاد تقريبا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قبل المحادثات إنها تركز على الوضع في إدلب والمناطق المحيطة بها، وكذلك "ما يمكن عمله وما الذي ينبغي عمله" عندما تغادر الولايات المتحدة سوريا.