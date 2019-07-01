اتفاق روسي سعودي يغضب إيران

ندد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة الاثنين في فيينا بالطابع الأحادي الجانب للاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد خفض الإنتاج النفطي والذي أُعلن قبل اجتماع أوبك.

مع التعبير عن دعمه لتمديد خفض الإنتاج الساري حاليا، اعتبر زنقنة أن منظمة الدول المصدرة للنفط والتي لا تنتمي إليها روسيا، "ليست منظمة تتلقى قرارا أعد خارج أوبك".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الاتفاق على تمديد خفض الانتاج الهادف بالأساس إلى دعم الأسعار، السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا قبل اجتماع اوبك الذي يبدأ الاثنين.

وأضاف الوزير الإيراني أنه لا يعارض تمديد العمل بخفض إنتاج النفط لستة او تسعة أشهر، لكنه في المقابل استبعد أن يكون جزءا من مشروع ميثاق يثبت على المدى الطويل الشراكة بين الدول الاعضاء في أوبك وحلفائهم وعلى رأسهم روسيا، مضيفا أن هذا "ليس الوقت المناسب لبحث ذلك".

ويجتمع ممثلو الدول الـ14 الأعضاء في أوبك وشركائهم العشرة غير الأعضاء حتى الثلاثاء لعقد سلسلة اجتماعات في العاصمة النمساوية.

وكانت الدول الـ24 التي تضخ نصف كميات النفط العالمي، قررت في كانون الأول/ديسمبر خفض عرضها بمعدل 1.2مليون برميل في اليوم لدعم أسعار النفط.