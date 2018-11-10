اتفاق عراقي سعودي لاستقرار أسواق النفط

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن العراق والسعودية اتفقا السبت على العمل معا من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأضاف أن وزير النفط العراقي ناقش مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال اجتماع في بغداد ربط شبكة كهرباء بين البلدين لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء.

والتقى وزير الطاقة السعودي أيضا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

ويضخ العراق حاليا نحو 4.6 مليون برميل نفط يوميا وهو ثاني أكبر منتج بعد السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويصدر العراق معظم نفطه عبر الموانئ الجنوبية وهو ما يمثل أكثر من 95 في المئة من إيرادات الدولة.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان الأسبوع الماضي إن العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط وطاقة التصدير في العام المقبل مع التركيز على الحقول الجنوبية مضيفا أنه يقترب من إبرام اتفاق مع شركات عالمية.

ويستهدف العراق الوصول لطاقة إنتاج خمسة ملايين برميل يوميا في 2019 في حين من المتوقع أن يسجل متوسط الصادرات نحو 3.8 مليون برميل يوميا.

ويوم الخميس منحت الولايات المتحدة العراق إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 45 يوما، ما يتيح لبغداد مواصلة شراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد على صفحتها بموقع فيسبوك "يقدم هذا الإعفاء الوقت للعراق للبدء في أخذ خطوات نحو الاستقلالية في مجال الطاقة".