اتفاق في الكونغرس لتمويل الحكومة حتى 7 ديسمبر

توصل زعماء الكونغرس إلى اتفاق بشأن خطة لتمرير مشروع قانون يسمح بتمويل الحكومة الأميركية مؤقتا حتى السابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال النائب الجمهوري رودني فريلينجهويزن، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، إن الإجراء المؤقت سيسمح للكونغرس بإكمال العمل بشأن سلسلة من إجراءات الإنفاق التي يتم التفاوض عليها الآن.

ومن المتوقع أن يعتمد مجلسا الشيوخ والنواب الاتفاق في الأسبوع المقبل والذي يليه.

وقال مساعدون في الكونغرس إن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوهم بأن الرئيس دونالد ترامب سيوقع المشروع لتجنب الإغلاق في الأسابيع التي تسبق الانتخابات النصفية للكونغرس.

ويعتبر مشروع القانون هذا، الأول من بين ثلاث مجموعات للإنفاق، يأمل الكونغرس في إقرارها هذا الشهر لتفادي إغلاق الحكومة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

في غضون ذلك وافقت لجنة الضرائب بمجلس النواب على اتخاذ تدابير تجعل خفض الضرائب الذي أقره الرئيس ترامب العام الماضي، دائما، ومن المقرر عرض المشروع للتصويت مطلع الشهر المقبل.