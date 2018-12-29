اتهامات أممية لقائد فصيل في الكونغو الديمقراطية

اتهم خبراء من الأمم المتحدة أحد أمراء الحرب في الكونغو الديمقراطية بقيادة عمليات اغتصاب جماعية مروعة في جنوب كيفو حيث تم احتجاز نساء في كهف واستغلالهن جنسيا، وفق تقرير سري حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه الجمعة.

وأفادت مجموعة من الخبراء المعنيين بالوضع في الكونغو الديمقراطية في التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر أن الوضع "مضطرب" في وقت تستعد البلاد لإجراء لانتخابات الأحد.

وبناء على مقابلات مع الضحايا وشاهد عيان والسلطات المحلية وغيرها من المصادر، توصل الخبراء إلى أن فصيل "رايا موتومبوكي كوكوديكوكو" نفذ عمليات اغتصاب جماعي بحق 17 امرأة على الأقل في أيلول/سبتمبر وعرضهن للتعذيب والاستعباد الجنسي.

وأفاد التقرير بأن "المجموعة خلصت إلى أن مسعودي أليماسي كوكوديكوكو، زعيم فصيل رايا موتومبوكي في منطقة شابوندا كان يقود عمليات الاغتصاب الجماعي بحق 17 امرأة على الأقل في أيلول/سبتمبر 2018".

وأشار التقرير إلى أن المجموعة المسلحة خطفت النساء البالغة أعمارهن بين 15 و70 عاما خلال عمليات دهم استهدفت قرى في منطقة لوبيلا التابعة لإقليم جنوب كيفو يومي الثامن والتاسع أيلول/سبتمبر.

وأضاف أن النساء والفتيات احتجزن في "كهف حجري كبير" في الغابة وتعرضن لعمليات اغتصاب متكررة على مدى أربعة أيام من قبل مقاتلي "رايا موتومبوكي".

وذكر التقرير أن المقاتلين "أدخلوا أدوات عدة في مهابل عدد من النساء، ما تسبب بإصابات بليغة لبعضهن. وتعرضت النساء اللواتي قاومن الاعتداءات إلى سوء معاملة إضافية".

وأفاد التقرير بأن كوكوديكوكو "اختار النساء الأصغر سنا واغتصبهن أولا. اغتصب تسع نساء على الأقل. وبعد اغتصاب النساء اللواتي اختارهن، سمح لعناصره باغتصابهن".

وشهد إقليم جنوب كيفو أعمال عنف جنسي خلال عقود النزاع الذي انخرطت فيه مجموعات مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية.

ونفى كوكوديكوكو في اتصال هاتفي مع الخبراء الأمميين الاتهامات بحقه وحق فصيله بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي، بحسب التقرير.

وأشار الخبراء إلى أن مرتكبي العنف الجنسي قد يتعرضون لعقوبات بموجب القرارات الأممية وحثوا السلطات على إجراء تحقيقات وملاحقة المسؤولين.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد الجيش الكونغولي بأنه اعتقل زعيم ميليشيا متهم بارتكاب عمليات اغتصاب ممنهجة في جنوب كيفو.