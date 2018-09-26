اتهامات جنسية جديدة ضد كافناه

أعلنت لجنة العدل في مجلس الشيوخ أنها تراجع اتهامات جنسية جديدة ضد مرشح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة العليا بريت كافناه.

وذكر مايكل أفناتي، محامي المرأة (الثالثة التي توجه اتهامات جنسية ضد كافناه) أنها شاهدته في أوائل الثمانينيات "ينخرط باستمرار في الإفراط في شرب الكحول والاتصال غير الملائم بطابع جنسي مع نساء".

وتزايدت الضغوط لتعليق تعيين كافناه في المحكمة العليا بانتظار أن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في ماضيه، غداة اتهام جديد لكافناه بارتكاب تجاوزات جنسية، قدمته امرأة.

وأعلنت لجنة العدل في مجلس الشيوخ أنها ستصوت الجمعة على البت في أمر تعيينه.

وكان كافناه قد أكد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإثنين أنه "لم يرتكب يوما اعتداء جنسيا".

وتعود الاتهامات إلى الفترة التي كان فيها القاضي المحافظ طالبا في مرحلتي الثانوية والجامعة.