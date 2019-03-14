سبوتيفاي تتهم آبل بالاحتكار

اتهمت شركة سبوتيفاي عملاق التكنولوجيا آبل بالتأثير على خيارات المستخدمين والتضييق على الإبداع من خلال الاحتكار.

وتقول سبوتيفاي إن آبل تستغل سيطرتها على نظام تشغيل iOS، ومتجر "آب ستور" للتطبيقات، من خلال فرض إتاوات تصل نسبتها إلى 30 في المئة على خدمات الموسيقى مثل سبوتيفاي.

وبسبب هذه الزيادة تضطر سبوتيفاي إلى زيادة سعر خدمتها البريميوم، مما يجعلها أعلى من خدمة آبل للموسيقى "آبل ميوزيك".

وطالت اتهامات الاحتكار شركات كبرى مؤخرا كفيسبوك، وغوغل، وآبل.

يذكر أن شركة غوغل تعرضت لغرامة مالية قدرها 5 مليارات دولار العام الماضي بسبب قضية مشابهة، اتهمت فيها بانتهاك قواعد المنافسة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعدت تقريرا من 150 صفحة يتهم الشركات الرقمية الكبرى، ووسائل التواصل الاجتماعي، باحتكار الإعلان والتجارة الإلكترونية وتهديد المنافسة والابتكار والخصوصية الشخصية.