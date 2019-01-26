اتهام أميركي بالتعاون مع داعش

وجهت محكمة في تكساس تهمة التعاون مع منظمة إرهابية إلى أميركي يبلغ من العمر 34 عاما، أوقف في سوريا حيث كان قد انضم إلى تنظيم داعش.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن قوات سوريا الديموقراطية (قسد) أوقفت وارن كريستوفر كلارك من بلدة شوغار لاند بالقرب من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

وقسد تحالف عربي كردي مدعوم من التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده واشنطن.

وأوضحت الوزارة أن المتهم سلم هذا الأسبوع إلى القوات الأميركية المنتشرة في سوريا وأعيد الخميس إلى هيوستن قبل أن يمثل أمام القضاء هذه المدينة. وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ونقل البيان عن المدعي راين باتريك قوله إن "ذراع القضاء الأميركي طويلة".

من جهته، صرح أحد ممثلي مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بيري تيرنر بأن الشرطة الفدرالية الأميركية "ستواصل البحث بفاعلية عن الأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب أو تقديم مساعدة إنسانية لمنظمات إرهابية أخرى".

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة ABC قبل نقله إلى الولايات المتحدة، قال الأميركي إنه توجه إلى سوريا في 2015 لإعطاء دروس في اللغة الإنكليزية لمقاتلي التنظيم الجهادي، ولم يقاتل في صفوفه يوما.

وأوضح الشاب الأميركي الذي يسمي نفسه أبو محمد الأميركي "أردت الذهاب لأرى ما هو هذا التنظيم فعليا وماذا يفعلون".

واعتقلت قسد مئات المقاتلين الأجانب الذين قدموا من جميع أنحاء العالم للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وما زال يتوجب تسوية أوضاعهم قبل رحيل الجنود الأميركيين البالغ عددهم حوالى ألفي عسكري في شمال سوريا، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر الماضي.