اتهام أميركي من ولاية ميتشغان بدعم داعش

قالت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء إن تهما صدرت بحق مواطن أميركي تتعلق بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش.

وذكرت الوزارة في بيان أن "إبراهيم عزي مسيبلي (28 عاما) من مدينة ديربون بولاية ميتشغان قدم دعما للتنظيم منذ عام 2015 وحتى اعتقاله من قبل قوات سورية الديمقراطية الشهر الماضي".

Michigan Man Charged With Providing Material Support to ISIS https://t.co/CDdO4UgeXn — Justice Department (@TheJusticeDept) July 24, 2018

وأضافت أن مسيبلي، وهو من مواليد الولايات المتحدة، سيجري استدعاؤه إلى المحكمة الاتحادية في ديترويت الأربعاء.

ووفقا لوسائل اعلام أميركية فإن مسيبلي متزوج ولديه ولد واحد وكان قد سافر في 2015 إلى مدينة عدن في اليمن، وانتقل بعدها إلى سورية للانضمام لتنظيم داعش.