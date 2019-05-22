اتهام رجل من نيوجيرزي بدعم حماس

وجه الادعاء الأميركي اتهامات لرجل في ولاية نيوجيرزي بدعم منظمة "حماس" المصنفة في الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال الإدعاء في نيوجيرزي إن المتهم جوناثان شيه (20 عاما) كتب على حسابه على إنستغرام إنه يريد تفجير القنصلية الإسرائيلية و"برج ترامب" في نيويورك.

وظهر المتهم في مقطع فيديو قائلا إنه سينضم لحماس لو سنحت له الفرصة، ثم أخرج مسدسا وقال إنه يريد الذهاب إلى مسيرة مؤيدة لإسرائيل وإطلاق النار على كل من فيها.

وأرسل المتهم مبلغ مئة دولار لشخص ينتمي لفصيل تابع لحماس في غزة سبق أن نفذ عمليات ضد مدنيين داخل إسرائيل.