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اتهام ضباط روس باختراق الانتخابات الأميركية

رود روزنستاين

وجهت هيئة محلفين فدرالية أميركية الجمعة اتهامات إلى 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية بالتورط جرائم قرصنة إلكترونية أثرت على انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

وتتضمن الجرائم المشار إليها اختراق شبكات كمبيوتر للمرشحة الديموقراطية للرئاسة في 2016 هيلاري كلينتون وللحزب الديموقراطي.

ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وقال رود روزنستاين نائب وزير العدل الأميركي إن 11 من الضباط "اتهموا بالتآمر لقرصنة أجهزة كمبيوتر وسرقة وثائق ونشر تلك الوثائق بنية التدخل في الانتخابات".

وأضاف أن أحد هؤلاء إضافة إلى المتهم الثاني عشر متهمان بالتآمر "لاختراق أجهزة كمبيوتر مؤسسات مشاركة في إدارة الانتخابات".

وأوضح روزنستاين أنه أطلع الرئيس دونالد ترامب على لائحة الاتهام. ويلتقي الرئيس الأميركي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي بختام جولة أوروبية لترامب.

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