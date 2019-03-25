'جريمة مروعة' في طنجة

اتهمت السلطات المغربية مصريا بارتكاب جريمة قتل وحشية هزت مدينة طنجة.

وقام المتهم بإعادة تمثيل الجريمة التي شملت حرق وقطع جثة المجني عليه، أمام عناصر من الشرطة المغربية الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصادر أمنية قولها إن المتهم شريك عمل سابق للضحية وأنه استدرجه من الدار البيضاء إلى طنجة حيث قام بتصفيته.

وقالت المصادر إن الانتقام والسرقة هما دافع الجاني.

وإلى جانب المواطن المصري، اعتقلت الشرطة مغربيا يشتبه في مشاركته في تنفيذ الجريمة.​

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن المتهم له سوابق قضائية وارتكب الجريمة بعد خروجه من السجن مباشرة.